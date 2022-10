Non si spengono le voci di mercato riguardo il presunto interesse del Psg per il centrocampista della Juve Adrien Rabiot. Il francese infatti è stato messo nel mirino dal club transalpino in queste ultime settimane che, vorrebbe fare leva sulla scadenza del contratto del giocatore. I rapporti tra Madama e Rabiot infatti si interromperanno a giugno del prossimo anno, salvo clamorosi colpi di scena.