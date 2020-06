Il PSG continua a pensare a Miralem Pjanic. Secondo quanto riferito da Tuttosport Leonardo, ds dei parigini, starebbe seguendo con grande interesse l’evolversi della trattativa tra la Juve e il Barcellona, nello scambio tra il bosniaco e Arthur. Qualora i due club non dovessero chiudere, il PSG sarebbe pronto a tornare alla carica per Pjanic, magari inserendo nella trattativa Leandro Paredes, in passato già seguito dal club bianconero. Anche i campioni di Francia dovranno portare avanti un mercato incentrato sugli scambi.