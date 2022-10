Il centrocampista della Juve Adrien Rabiot si è dimostrato forse uno dei migliori in questi avvio di stagione, tanto da aver convinto il Psg a puntare nuovamente gli occhi su di lui. E' già da diverse settimane infatti, che il club transalpino sta sondando il terreno per capire se sarà percorribile la pista che lo riporterebbe all'ombra della Tour Eiffel a costo zero.