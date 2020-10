5









Non ci sarebbero i tempi tecnici per vedere Cristiano Ronaldo in Juve-Barcellona. A stabilirlo è il protocollo Uefa, che sancisce l'obbligo di negatività del calciatore almeno 7 giorni prima della partita per essere a disposizione nella lista di una gara di Champions o di Europa League. Con la positività del portoghese riscontrata oggi 13 ottobre, e la possibile notizia della negativizzazione che potrà arrivare almeno tra 10 giorni (dunque il 23), non ci sarebbe materialmente una settimana di tempo per far sì che Ronaldo possa rientrare nel gruppo disponibile per la sfida con il Barça. E questo nel caso in cui il periodo di positività dovesse essere il più breve possibile.



COSA DICE IL PROTOCOLLO - Dunque è altamente improbabile che la tanto decantata sfida tra Ronaldo e Messi avvenga subito all'Allianz Stadium. Il protocollo, infatti, sostiene che la situazione del giocatore - una volta guarito clinicamente e risultato negativo al tampone per Covid - debba essere regolarmente documentata (con tanto di esami) e inviata all'UPAP, Uefa Protocol Advisory Panel per essere analizzata e approvata.