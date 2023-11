Come racconta Gazzetta,è sempre più centrale e titolare della nuova Signora. Federico, che l’artigiano lo ha fatto per davvero a inizio carriera, lo scorso mese ha prolungato fino al 2028. Il prossimo, in ordine di tempo, sarà Gleison Bremer. Il brasiliano, ancora più leader della retroguardia di Allegri in assenza dei connazionali infortunati (Danilo, Alex Sandro), entro Natale firmerà per una stagione in più: dal 2027 (attuale) al 2028. Un premio all’eccellente inizio di stagione e al nuovo status del nazionale verdeoro. Il rinnovo consentirà al club di spalmare – e abbassare – i costi dell’ammortamento del cartellino e di aumentare la propria forza contrattuale. Non un dettaglio visto che Bremer è nel mirino della ricca Premier League.