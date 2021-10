Dopo Dybala, anche? Sono giorni caldissimi in casa Juve e il campo - per una volta - non c'entra. Anzi: è correlato, ma non strettamente connesso. Dopo la notizia di ieri del rinnovo di Paulo Dybala praticamente a un passo, ecco che lo stesso destino potrebbe profilarsi per Juan Cuadrado.Da tempo ormai si conosce lo stato della trattativa: Cuadrado ha un accordo di massima con la Juventus alle stesse cifre che percepisce ora, per un prolungamento di fatto biennale. Il colombiano deve risolvere soltanto gli ultimi intoppi, ma non ha dubbi: continuerà in bianconero. Ancora per un po'. Ancora per vincere. Con l'agente si limano gli ultimi aspetti ma i dubbi sono stati dissipati tempo fa. Proprio quando Juan ha rinunciato a un ricco ingaggio (all'estero) per restare a Torino.