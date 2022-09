Come racconta il Corriere dello Sport, in pratica la Juve ha segnato poco più della metà di Napoli e Udinese (15 gol per entrambe, 2,14 a gara di media), ma anche meno di Inter, Lazio e Milan, tutte a quota 13 (1,86 a match), di Atalanta (11) e Salernitana (10). Tra le grandi, solo la Roma ha un rendimento peggiore: 8 reti in tutto. Ecco allora tornare d’attualità il problema di fondo della squadra di Allegri, emerso già la scorsa stagione: riuscire ad esaltare, fermo a 4 gol, con un gioco ed un atteggiamento adeguati. Troppo poco offensiva, la Juve.