Dopo aver conquistato l'accesso alla finale di Coppa Italia, ora la Juve è determinata a portare a casa l'unico ed ultimo trofeo rimasto a disposizione in questa stagione. Non sarà affatto semplice però riuscirci, dato che gli avversari da battere sono i Campion di di Italia in carica dell'Inter, usciti vittoriosi dal doppio confronto con il Milan, grazie al quale sono riusciti ad approdare alla partitissima di Roma in programma l'11 maggio. Ma come ci arriva la Juve di Max Allegri al big match dell'Olimpico?. I forti dubbi infatti risiedono tutti nel centrocampo, ancora privo degli uomini chiave e che servirebbero come il pane alla causa di Allegri.



LE CONDIZIONI - A preoccupare maggiormente sono indubbiamente le condizioni del duo Locatelli-Mckennie che, potrebbero fare il loro rientro in campo proprio nella stessa giornata. L'Azzurro aveva rimediato un infortunio nella sfida di campionato contro l'Inter, a causa del quale sarà costretto a restare fuori almeno per altre due settimane. Diversa invece la situazione dello statunitense che, in un primo momento sembrava aver finito in largo anticipo la sua stagione ma che, con il passare delle settimane è riuscito a dimezzare i tempi di recupero. Il loro rientro è previsto per i primi di maggio con la trasferta di Genoa che è stata già messa nel mirino, ma non è da escludere un rientro anticipato.



ARTHUR RIENTRA IN GRUPPO - E' migliorata invece la condizione di salute del brasiliano Arthur, il quale è rientrato ad allenarsi a pieno organico con i suoi compagni. L'ex Barca potrebbe anche rientrare nella lista dei convocati per l'appuntamento del primo maggio, quando i bianconeri affronteranno in casa il Venezia.