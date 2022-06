Come racconta Gazzetta, Federico Cherubini lavora per perfezionare il tridente bianconero, che ha bisogno di un attaccante da aggiungere a Vlahovic (e Morata è l’ideale perché può giocare al posto suo ma anche con lui) e di un rinforzo mancino per sostituire lo svincolato Federico Bernardeschi. Il primo nome resta Kostic.