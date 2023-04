Come racconta Tuttosport, il mantra societario per la Nxtè chiaro: continuare a produrre ragazzi pronti per la prima squadra puntando su giovanissimi in grado di crescere nelle altre categorie. Un proposito scandito sistematicamente da dirigenti e tecnici dalla nascita dell’Under 23 a oggi, anche nel raccontare l’evoluzione delle giovanili che la precedono. E gli elogi per il percorso fatto non sono mancati: "Un grande lavoro iniziato cinque anni fa - le parole di Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, nel presentare la sfida giocata e vinta contro l’Inter poco più di un mese fa in campionato -. Vedere Miretti, Fagioli, Soulé, Iling-Junior e Barrenechea in prima squadra è motivo di grande orgoglio".