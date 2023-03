Madrid-Torino, solo andata. No, non (solo) per le voci di un possibile ritorno di Alvaro Morata, quanto per il prossimo direttore sportivo.è infatti uno dei nomi sulla lista Juve per ricoprire il ruolo di uomo mercato di domani. Come racconta Tuttosport, la Juve si sta muovendo con prudenza anche in quel settore: la situazione è in continua evoluzione.Tanto dipenderà dall'inibizione di Federico Cherubini: se dovesse essere confermata a quel punto il club potrebbe accelerare per mettere a disposizione dell'area sportiva diretta da Calvo un direttore sportivo di alto profilo. Sondata la situazione di Frederic Massara, nelle ultime settimane le attenzioni bianconere si sono concentrate sul ds dell’Atletico Madrid, con il quale ci sarebbero stati dei contatti informali per valutarne la disponibilità. Berta, da dieci anni in Spagna, potrebbe decidere di lasciare l'Atletico a fine stagione, dove si prepara un cambio epocale con l'addio del Cholo Simeone.