Come racconta Tuttosport, per il prossimotutto, o quasi, adesso passa nelle mani di Aurelio De Laurentiis: l’euforia da scudetto deve presto lasciare spazio alle decisioni sul futuro del suo club. E a breve, a bussare alla porta del presidente azzurro, si presenterà uno dei suoi collaboratori più stretti e uno degli artefici della grande impresa del Napoli: Cristiano Giuntoli. Il ds è ancora legato da un anno di contratto, ma chi lo conosce meglio racconta quanto ormai consideri il ciclo concluso, aprendo dunque alla possibilità di lanciarsi in una nuova avventura. Direzione Torino, però prima deve uscire dal contratto in essere con la società di De Laurentiis: la strada più semplice sarebbe semplicemente quella di rinunciare a un anno di contratto.