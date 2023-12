Recentemente, la Juventus ha manifestato interesse per il talentuoso centrocampista spagnolo classe 2003 del Valencia,. Tuttavia, sembra che il Manchester United sia anch'esso interessato al giocatore, e secondo quanto riportato dal Daily Mirror, il club inglese potrebbe dover spendere una cifra prossima ai 40 milioni di euro per assicurarsi il giovane talento. La competizione tra i club per l'acquisizione di Guerra potrebbe quindi intensificarsi a causa della sua promettente prospettiva nel mondo del calcio.