Cosa diceva, Allegri? Sì: di dover guardare alla fine della sosta di inizio novembre per capire la dimensione, le aspettative, il percorso da tracciare per la sua Juventus. Ecco, fermandosi un attimo - fermandoci tutti - la Juve può ritrovarsi anche parecchio distante dal quarto posto, l'ultimo utile per mantenere un posto in Champions League., scivolata per ora all'ottavo posto e chissà cos'accadrà domani, quando Bologna, Empoli e Fiorentina avranno la possibilità di sorpassare.Dunque, parecchio complicato (anche per il morale) guardare alla sosta di novembre. Ben più facile e forse utile proiettarci più avanti, pur restando consapevoli di come il motto sia giusto: partita dopo partita. Però, ecco, ci sono partite e partite.