Dopo la vittoria contro l’Udinese, l’ottava consecutiva in campionato senza subire reti, la Juve ieri mattina è tornata alla Continassa per una seduta di scarico e allenamento. Oggi, invece, Massimiliano Allegri ha concesso un giorno di riposo, 24 ore per staccare la spina affinché i bianconeri si presentino, domani, concentrati e carichi. Poi avrà tre giorni per preparare al meglio la sfida al Napoli.