. Dopo l’ultima gara nella notte italiana contro il Real Madrid, la Juventus riparte per tornare alla base. I giocatori godranno di un paio di giorni di recupero, per poi riprendere a pieno ritmo la preparazione. Il programma estivo della squadra prima del debutto in campionato contro il Sassuolo prevede altre due amichevoli: quella “in famiglia” acon la Juventus Under 23 il 4 agosto e quella del 7 agosto a Tel Aviv contro