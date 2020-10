56esimo minuto della sfida di Champions League tra Dinamo Kiev e Juventus, inizia finalmente la stagione di Paulo Dybala. Perché fino a quel momento il tempo di gioco passato in campo era pari a zero, e l’abbondante mezz’ora disputata contro gli uomini di Lucescu è servita per alimentare la benzina nel serbatoio. Andrea Pirlo ha detto che la Joya deve giocare per recuperare la miglior condizione, e così farà. Come riporta il Corriere della Sera, il tecnico bianconero sta penando di lanciare dal primo minuto il diez argentino contro il Verona, gara in programma domenica sera alle 20.45.