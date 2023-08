Max sulle condizioni fisiche e i tempi di recupero diormai ha la risposta pronta: quella data a Orlando è del tutto simile a quella di Santa Clara, nei primi giorni di ritiro. "Al momento non so dire quando Pogba potrà rientrare. Finora ha sostenuto un solo allenamento con la squadra: nemmeno tutto, ma una parte sì. Speriamo che dal 7 agosto possa alzare i ritmi, però per la prima di campionato sarà molto difficile averlo a disposizione. Noi contiamo tutti di poterlo ritrovare il prima possibile". Lo riporta Tuttosport.