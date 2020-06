Maurizio Sarri ha fissato per il pomeriggio l'allenamento di oggi, vi sta dell'ufficialità della data della gara contro il Milan in Coppa Italia che si giocherà tra il 13 e il 14 giugno. I bianconeri arriveranno alla Continassa tra le 16 e le 16.30 come riporta Sky Sport, pronti a un nuovo allenamento per ritrovare il ritmo partita. In un periodo nel quale si giocherà una partita ogni tre giorni in un tour de force che partirà tra qualche giorno, l'allenatore potrà contare su una rosa di qualità con tante alternative ai titolari.