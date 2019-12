La Juventus dice addio al 2019 sul campo della Continassa, dopo aver ripreso ieri gli allenamenti dalle vacanze di Natale. I bianconeri hanno timbrato tutti il cartellino, ad eccezione di Douglas Costa, che ha beneficiato di un permesso e che ritornerà a Torino oggi pomeriggio. Tardi, rispetto ai compagni, che oggi in mattinata chiuderanno l'anno preparandosi per il prossimo turno di campionato. Alla Befana, infatti, si ritorna in campo, con il Cagliari che alle 15.00 farà visita all'Allianz Stadium: saranno giorni migliori per Maurizio Sarri, per scrollarsi di dosso l'ultima delusione di Supercoppa contro la Lazio.