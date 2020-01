Dopo la vittoria di mercoledì per 4-0 contro l'Udinese in Coppa Italia, la Juve è tornata al lavoro con l'obiettivo di preparare al meglio la partita di domenica sera (ore 20.45) contro il Parma. Dopo la seduta di ieri mattina al JTC - che ha visto lavoro fisico, possessi palla e partita, oltre al rientro di Cristiano Ronaldo - ecco un nuovo appuntamento, pomeridiano. Maurizio Sarri, infatti, prima presenterà la partita in conferenza stampa (in diretta alle 13:15), e successivamente dirigerà la seduta di allenamento della vigilia.