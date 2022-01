Come sarà il programma della vigilia della Juventus? A comunicarlo è lo stesso club bianconero, che ha confermato il ritorno in gruppo di Kaio Jorge e Pellegrini.



Domani la Juve partirà per Roma nel tardo pomeriggio. Prima, il programma prevede l'allenamento, preceduto a sua volta dalla conferenza stampa di Mister Allegri, alle 11.30, diretta testuale su IlBianconero.com e live video su Juventus Tv.