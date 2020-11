Oggi è in programma un derby bianconero: tocca a Juan Cuadrado e Rodrigo Bentancur. Alle 21:30 va in scena Colombia-Uruguay, valida per le Qualificazioni Mondiali. Impegnati nella Qualificazioni Mondiali, all'1:30 contro il Venezuela, anche Arthur e Danilo con il Brasile, che vuole vincere per restare a punteggio pieno e prendersi la vetta del girone. Lo riporta il sito ufficiale della Juventus.