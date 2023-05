Come ogni anno, è molto ampio il panorama delle celebrazioni e dei momenti di ricordo della tragedia dell'del, in cui persero la vita 39 tifosi dellache si erano recati in Belgio per assistere alla finale dicontro il. Di seguito quanto riportato sul sito ufficiale del club bianconero.Il primo momento si è tenuto un giorno prima, il 28 maggio alle 11: alla Biblioteca "Calvino" di Torino, con l'Associazione "Quelli di Via Filadelfia", alla presenza del Presidente della Juventus Gianluca Ferrero e di autorità cittadine e regionali, fra cui il Sindaco Stefano Lo Russo.Alle 18, presso il Giardino di via Galimberti 46 - Borgata San Giacomo, a Grugliasco, evento organizzato dall'Amministrazione comunale di Grugliasco in collaborazione con lo Juventus Official Fan Club Grugliasco "Alessio Ferramosca & Riccardo Neri", insieme a una delegazione delle nostre giovanili.Quasi in contemporanea, alle 18.15, a Settimo Torinese, momento di ricordo organizzato dal Comune e dallo Juventus Official Fan Club di Settimo Torinese, in via Fosse Ardeatine angolo via Guarini, con la presenza di alcuni dei nostri ragazzi e Gianluca Pessotto.Ci spostiamo a Cherasco (CN): alle 18.30 deposizione di fiori presso i Giardini del Santuario “Madonna delle Grazie “ - via Vittorio Emanuele, organizzano il Comune e l'Associazione "Quelli di Via Filadelfia", anche in questo caso presenti alcuni ragazzi delle nostre Under.Con l'arrivo della sera, come ogni anno, è prevista l'illuminazione della Mole Antonelliana, a Torino.Un altro evento celebrativo è in programma il 2 giugno, a Reggio Emilia, con la collaborazione del Comitato "Per non Dimenticare Heysel" della città emiliana: appuntamento alle 10,30 al Monumento di via Matteotti 2.