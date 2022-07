Dopo una prima fase di preparazione alla Continassa, lavolerà in direzione Stati Uniti per la tournée che vedrà i bianconeri impegnati in 3 amichevoli. Questo il programma:Sabato 23 luglio, ore 05.00 – Juventus-Deportivo GuadalajaraMercoledì 27 luglio, ore 02.30 – Barcellona-JuventusDomenica 31 luglio, ore 04.00 – Real Madrid-Juventus.Tutte e tre le sfide saranno trasmesse da Dazn.