Giornata importante per laa livello di campo visto che per oggi pomeriggio è programmato una partitella contro la Next Gen per testare le condizioni di Dusan Vlahovic e Paul Pogba. Si capirà quindi se potranno essere convocati per la sfida contro il Monza in programma domenica. Prima però, in mattinata e precisamente alle 11:30, ci sarà l'allenamento della squadra che sarà aperto ai media e potrete seguirlo su ilbianconero.com per tutti gli aggiornamenti con foto e video.