La vigilia di Sampdoria-Juventus vede il solito programma scandire la giornata dei bianconeri. Il post sorteggio non deve creare distrazioni, la Champions è a febbraio e ora non è certo tempo di pensare al Lione: c'è prima la Samp e poi, per la Supercoppa italiana, la rivincita con la Lazio. Il bollettino infortunati, ieri, ha visto Szczesny scongiurare il rischio di infortuni più gravi: un risentimento al muscolo del petto che andrà monitorato, ma che non allarma.



Così, oggi toccherà a Maurizio Sarri, alle 13.30 parlare con la stampa e comunicare le ultime dallo spogliatoio, prima di scendere poi in campo alla Continassa per la la rifinitura. Alla fine della seduta, è prevista la partenza per Genova.