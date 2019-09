Non solo la prima squadra, nel weekend bianconero ci sono tanti altri impegni. Eccoli tutti:



MASCHILE:



UNDER 23



GARA CAMPIONATO - 5A GIORNATA ANDATA

DOMENICA ORE 17,30

JUVENTUS - PONTEDERA

STADIO MOCCAGATTA SPALTO ROVERETO 17 - ALESSANDRIA



PRIMAVERA



GARA CAMPIONATO 2A GIORNATA - ANDATA

DOMENICA ORE 11,00

ATALANTA - JUVENTUS

C.S. BORTOLOTTI CORSO EUROPA ZINGONIA CESERANO (BG)



UNDER 16



GARA CAMPIONATO 3A GIORNATA - ANDATA

DOMENICA ORE 16,00

PARMA - JUVENTUS

C.S. IL NOCE VIA A. SORDI 1 PARMA



UNDER 15



GARA CAMPIONATO 3A GIORNATA - ANDATA

DOMENICA ORE 14,00

PARMA - JUVENTUS

CAMPO ZANICHELLI STRADA MADONNA DELL'AIUTO PARMA



FEMMINILE - PRIMAVERA



DOMENICA 22 ORE 15.00

GARA DI CAMPIONATO JUVENTUS - SASSUOLO

CAMPO "ALE&RICKY", VINOVO