Nella giornata di oggi cominciano i rientri alla Continassa. Uno dopo l'altro pronti per preparare la sfida contro il Milan: stamattina sarà il turno dei due polacchi, Szczesny e Milik, dell’inglese Iling e del turco Yildiz, convocato per la prima volta con i grandi. Poi, domani - scrive la Gazzetta - toccherà ai due americani McKennie e Weah, al francese Rabiot, al serbo Kostic, agli azzurri Kean, Gatti e Locatelli e all’olandese Huijsen (Under 19).