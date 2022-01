3









Due giorni di riposo per la Juve, che tornerà in campo martedì per preparare la sfida di campionato contro il Verona. In squadra ci sarà un Dusan Vlahovic in più, ma la formazione non sarà ancora al completo, causa impegni dei giocatori con le varie Nazionali. A fare il punto della situazione è l'edizione odierna di Tuttosport: se i cinque azzurri (Chiellini, Locatelli, Bernardeschi, De Sciglio e Pellegrini) sono infatti tornati a Torino venerdì, e già ieri si sono allenati agli ordini di Allegri, bisognerà aspettare ancora qualche giorno per rivedere alla Continassa gli altri cinque bianconeri volati oltreoceano per le gare di qualificazione al Mondiale in Qatar.

I sudamericani dovrebbero rientrare in Italia mercoledì sera, e il più "riposato" potrebbe essere Dybala: rimasto in panchina nella prima sfida della sua Argentina, l'attaccante spera in una chance contro la Colombia di Cuadrado, che al contrario è rimasto in campo per 90 minuti nella prima partita esattamente come Alex Sandro e Weston McKennie, che sarà l'ultimo a tornare a Torino dovendo giocare in Minnesota all'1.30 di giovedì. È uscito a sette minuti dalla fine, invece, Rodrigo Bentancur, che però alla Juve potrebbe essere solo di passaggio: il mercato incombe, e la sua prossima destinazione - invece che il capoluogo piemontese - dovrebbe essere Londra, sponda Tottenham.