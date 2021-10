Dybala e Morata spingono per tornare il prima possibile a disposizione. Nel mentre, Allegri, inizia a ritrovare parte della sua rosa: potrà contare da subito sui sei azzurri che hanno concluso domenica a Torino gli impegni in Nations League (Bonucci, Chiellini, Locatelli, Chiesa, Bernardeschi e Kean), ma non solo. Oggi è atteso pure Kulusevski, che salterà Svezia-Grecia di domani per squalifica, poi torneranno De Ligt e Ramsey, in campo ieri sera, poi ancora Szczesny, impegnato oggi in Albania-Polonia. Solo venerdì sera torneranno McKennie, Cuadrado, Alex Sandro, Bentancur e Danilo.