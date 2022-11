Da calciomercato.com:Ancora una settimana di lavoro, poi vacanze per tutti. Questo il programma della Juve che non va al Mondiale, anche per pareggiare il livello di preparazione tra chi comunque andrà in Nazionale (Bonucci, Gatti, Chiesa, Fagioli, Miretti, Cuadrado) e chi resterà ancora alla base (Perin, Pinsoglio, Rugani, Locatelli, Kean e tutti gli infortunati). Tra Vinovo e la Continassa (dove svolgerà il mini-ritiro il Brasile) ci sarà spazio per allenamenti blandi, individuali o terapie per tutti gli altri che non usufruiranno di permessi speciali. Poi da sabato tutti in vacanza, l'appuntamento per la ripresa dell'attività è fissato per il 6 dicembre: nessuna tournée prevista in questo caso, la Juve di Max Allegri lavorerà alla Continassa fino al 23 dicembre sempre senza i giocatori impegnati al Mondiale, disputando alcune amichevoli (almeno due). Dal 26 dicembre si tornerà poi a pieno regime, alla spicciolata rientreranno anche i protagonisti del Mondiale, con il focus fissato alla gara con la Cremonese del 4 gennaio.