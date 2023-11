Dare la possibilità a tutti di seguire la propria passione per il calcio. E' questo l'obiettivo di FCFutures, iniziativa di EA Sports FC sposata dalla Juventus. Il club bianconero, infatti, ha spiegato: "Collaboriamo con orgoglio con EASPORTSFC all'iniziativa #FCFUTURES, promuovendo il calcio nello spirito e nei valori di Gianluca Vialli".Nel video ancheche ha risposto così alla domanda di un bambino: "Quando ero bambino mio padre aveva tutte le maglie dei giocatori, io andavo, ne mettevo una e giocavo tutto il giorno con quella, fingendo di essere lui. Ci andavo anche a dormire. E' questa la passione per il calcio".Non solo il numero 7 bianconero, però, con lui anche un altro ex 7 juventino, oggi dirigente, Gianluca: "Il progetto darà ai ragazzi la possibilità di crescere nei valori dello sport. Farlo poi nei valori di Vialli, ispirandosi ai suoi è un'opportunità unica".E, infine, è intervenuto anche, nipote del leggendario capitano bianconero, spiegando: "Credo ne sarebbe orgoglioso. E' stato un grande campione e voleva essere d'esempio per tutti i ragazzi che hanno passione per il calcio e vogliono diventare come lui".