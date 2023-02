Dopo il caso del PM Ciro, che nel 2019 ha condotto l'inchiesta Prisma al Tribunale di Torino dichiarandosi anti-juventino, lapotrebbe chiedere lo spostamento delper. Lo riferiscono La Gazzetta dello Sport e La Stampa: “Potrebbe chiedere lo spostamento del procedimento a Milano la Juventus qualora sostenesse di ravvisare «una grave situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabile» per via di un fatto capace di pregiudicare «la libera determinazione delle persone che hanno partecipato al processo, o determinare motivi di legittimo sospetto»". Ad ogni modo la richiesta sarebbe di difficile accoglimento: "Le istanze su questa falsa riga - viene infatti spiegato dai quotidiani - non hanno però avuto molta fortuna finora in altre sedi e in altri procedimenti diversi da quest’ultimo. Né seguito giuridico”.