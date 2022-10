Quello di ieri sera è stato forselontana anni luce da quella squadra che incantava l’Europa e che arrivava a giocarsi le finali contro l’eccellenza del calcio internazionale. Nella notte nera di Haifa invece, i bianconeri hanno concesso al Maccabi di trovare il successo in Champions che mancava dal lontano 2002, venti anni esatti. Le due vittorie della scorsa settimana contro gli israeliani nella gara di andata e contro il Bologna in campionato avevano in parte riportato un po' di entusiasmo, ma i due ko successivi con Milan e Maccabi ieri, hanno fatto nuovamente sprofondare Madama in fondo ad un tunnel, con la sensazione però che questa volta trovare la via della luce sarà quasi impossibile.- A dimostrazione del momento di crisi totale che sta vivendo la Vecchia Signora sono state anche le. Innazitutto va sottolineato che, fino ad oggi il presidente non era mai intervenuto in prima persona e già, ma il modo in cui ha fatto irruzione davanti alla telecamere lascia trapelare tutto lo sconforto generale dell’ambiente: ‘’. Ma a a far riflettere sono state anche le affermazioni sulla posizione di Max: ‘’. Verissimo, anzi, sacrosanto. Ora, dopo che questi avevano comunque ottenuto dei trofei al termine della stagione?. Probabilmente non conosceremo risposta, ma delle perplessità sono più che lecite.