Una spirale negativa, come una palla di neve che scendo a valle si trasforma in valanga, un tarlo nella testa che continua a dare fastidio. Da giovane talento in rampa di lancio e di sicuro avvenire,, almeno secondo quella che è la Vox Populi che si esprime soprattutto sui social. Eppure, il problema del centrocampista classe 2003 è solo uno, il gol.Certo, in questo modo l’analisi è un po’ tagliata con l’accetta. C’è il gol ma anche, più in generale, la scelta nell’ultimo passaggio. È come se, negli ultimi metri, la mente si annebbiasse e le gambe cominciassero a tremare.Eppure, proprio l’abilità nel trovare la porta e di fare la scelta giusta sono caratteristiche che lo hanno accompagnato negli anni della crescita in bianconero. Sono aspetti del gioco nelle sue corde, stanno mancando in questo momento,Come rimarcato danel post partita, in pochi controllano il pallone come, sono capaci con uno stop di orientare la giocata e quindi velocizzare i tempi di gioco. Nel match contro l’c’è un lancio lungo illuminante dalla propria metà campo per mettere Chiesa in porta. C’è anche un pallone perso malamente ai limiti dell’area.