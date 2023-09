. Blackout, arriva il pallone die non si sa che farsene, il tentativo di dare nuovamente palla all’indietro ed evitare il pressing avversario, ma il pallone rotola mestamente verso la propria porta., ancor peggio se la dinamica assume i contorni di una scena tragicomica. Questa la fotografia del peggior momento di Federicoallae, se vogliamo, il peggio momento della Juventus in questa stagione.Certo, a voler fare i pignoli potremmo sottolineare che la Juventus, in condizioni ideali, non dovrebbe ritrovarsi negli ultimi minuti di un match a Reggio Emilia costretta a recuperare frettolosamente lo svantaggio.Ma restiamo sulla prestazione di Federico. I blackout capitano, gli strafalcioni fanno parte del gioco, certo sono amplificati se si gioca con la maglia bianconera indosso e hai decine di telecamere puntate., il problema è una prestazione che nel complesso sembra un deciso passo indietro rispetto a quanto fatto vedere almeno dalla seconda metà della passata stagione, lì dove Gatti ha dimostrato non solo di poter stare nella Juventus ma anche di poter meritare un posto nella rosa bianconera del futuro, fino alImpacciato con palla tra i piedi e tanti errori tecnici, troppo spesso in ritardo quando c’era da coprire l’avversario che sembrava sgusciare da ogni parte:, in linea con i compagni di reparto e tutta, o quasi, la squadra. In linea fino alla disastrosa autorete che fa crollare i voti nelle pagelle e la considerazione di molti. Ma è un episodio isolato, per quanto brutto sia. Come detto, il problema sta nei restanti 90’ di gioco. Una brutta partita può capitare, soprattutto quando si manca di esperienza in Serie A, in un top club.