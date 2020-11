Deve crescere, Dybala. Specialmente di condizione, ma non solo. Come racconta La Gazzetta dello Sport in edicola, l'argentino ha faticato tanto, troppo. E per varie motivazioni. "In questo inizio di stagione ha faticato spesso, se non in ogni partita, a trovare la giusta posizione in campo. Pur partendo dalle stesse zolle di sempre, la voglia di toccare palloni lo induce spesso a rientrare verso la metà campo, ad allontanarsi da quell’area dove potrebbe essere più decisivo", le parole del quotidiano. Chiaramente, non ci si riferisce direttamente a Pirlo: sembra una sua tendenza ad occupare il ruolo sulla trequarti, più lontano dalla porta. Dove anche il quasi 90% di passaggi riusciti non sono decisivi.