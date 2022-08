Come racconta il Corriere dello Sport, ci sono Wojciech, Paul, Angel, Federico. E ora pure Leonardo. Non è la formazione di una squadra di calcetto da sogno, ma l'elenco degli indisponibili che si allunga in vista del match con la Sampdoria di lunedì sera. Oltre ai lungodegenti di più o meno vecchia data, infatti, Max Allegri potrebbe perdere anche il suo capitano. Perché proprio Bonucci non è ancora riuscito a smaltire un affaticamento al flessore accusato al termine del match di Ferragosto con il Sassuolo: un problema che non preoccupa particolarmente lo staff bianconero.