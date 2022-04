Come racconta Gazzetta, Allegri ha sempre detto che la tecnica è più importante, e va bene, "ma non sarebbe male una variazione sul tema, un piano B, qualcosa per rompere la monotonia e rendere meno facile il lavoro dei difendenti". Il Bologna ha subito il primo tiro in porta, di De Sciglio, al decimo del secondo tempo. Ci sono voluti 55 minuti, avendo Vlahovic, Dybala, Morata e Cuadrado. "L’impressione è che la Juve si sia abituata a questo tran tran e non abbia neanche le armi mentali per sovvertirlo".