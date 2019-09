Antonio Conte aveva caricato la vigilia di Inter-Slavia Praga con dichiarazioni piuttosto pepate, rispondendo a brutto muso a chi non lo riteneva l’allenatore giusto per una competizione come la Champions League. Naturale dunque che dopo il deludente 1-1 al “Meazza” molti tifosi della Juve abbiano preso di mira l’ex capitano bianconero su Twitter e Instagram. Per Lukaku e compagni ovviamente la qualificazione agli ottavi non è ancora in discussione, e in vista del difficile match contro l’Atletico Madrid di stasera forse è meglio guardare in casa propria, ma almeno per qualche ora è stato “salutare”, per molti, bersagliare il tecnico pugliese.