E’ una Juve da metà classifica, e non solo per la posizione in graduatoria che ricopre attualmente, l’ottava, a sette lunghezze di distanza dal vertice occupato dal tandem composto da Napoli e Atalanta. La crisi dei bianconeri è certificata anche da altri numeri, che vanno oltre i 10 punti raccolti finora in sette giornate (e frutto di sole 2 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta). Le statistiche della Lega Serie A confermano che in diversi indicatori di performance i bianconeri viaggiano ad una velocità non consona alle ambizioni, agli obiettivi e alla caratura della squadra.Lo riporta il Corriere dello Sport.