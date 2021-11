. Apre così l'edizione odierna di Tuttosport, puntando lo sguardo sulla partita di questa sera contro ilche ai bianconeri potrebbe valere il primo posto nel girone di, importante per un sorteggio più favorevole agli ottavi. Partita che, con tutta la probabilità, vedràricorrere a una staffetta in attacco, con Alvaroe Moisea darsi il cambio in attesa del ritorno a pieno regime di Paulo, la cui assenza si sta facendo parecchio sentire in zona gol. E se la risposta alla carenza di reti non può ancora arrivare da uno come, ultimo nella lista del reparto, il tecnico toscano sta cercando di "spremere" il più possibile gente come Westone Adrien, aspettando il mercato di gennaio che potrebbe fornire qualche nuova soluzione.Inutile nascondersi, l'obiettivo numero uno è sempre Dusan Vlahovic, alla finestra in attesa di novità. Come riferisce sempre il quotidiano torinese, il serbo sa bene che la, per quanto non sia intenzionata ad ascoltare le sirene bianconere, sarebbe disposta ad aprire l'asta anche domani, ormai consapevole che il rinnovo non è un'opzione praticabile e che sul giovane bomber si sono già mossi alcuni top club europei: dall'alal, la concorrenza non manca per la Vecchia Signora, che tuttavia può fregiarsi del fatto che, "se dipendesse da lui, Vlahovic sceglierebbe la Juve", o almeno questo è il messaggio recapitato ai diretti interessati. In più, il serbo sogna l'Europa, i campi come quello di Stamford Bridge dove i bianconeri questa sera affronteranno il Chelsea. Chissà che il primo posto nel girone non possa portare il nuovo gioiello dell'attacco...