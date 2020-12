Con la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League già in tasca, la Juventus ieri ha conquistato la quarta vittoria in cinque partite nel Gruppo G, liquidando con un netto 3-0 la Dinamo Kiev allo Stadium. Eppure, nonostante un percorso invidiabile, per gli uomini di Pirlo sembra quasi impossibile raggiungere la testa del girone. Nell’ultimo turno i bianconeri se la vedranno contro il Barcellona, capolista a punteggio pieno con 15 punti, contro i 12 della Juventus, che per ottenere il primo posto nel girone dovrebbero vincere al Camp Nou ed anche con un risultato largo (stante il 2-0 subito all’andata). Un obiettivo quasi proibitivo per i ragazzi di Pirlo, come confermano anche i betting analyst di 888sport.it. Il primato nel girone della Juventus, infatti, si gioca a 10,00, contro l’1,03 del Barcellona.