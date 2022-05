Come racconta il Corriere dello Sport, dopo il pranzo con Pogba la Juve fa sul serio e avanza a piccoli passi nella missione di riportare il Polpo a Torino. Potrebbe proprio essere il francese la prima mossa del rilancio per riportare la squadra di Allegri al vertice, in attesa di Gabriel per la difesa e magari Perisic per decollare sulle ali. Il passo ufficiale che ha dato il via alla trattativa è stato compiuto, nonostante le smentite del club.