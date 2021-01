La Juventus sonda, ma ancora non affonda per l’attaccante. Aspetta l’occasione improvvisa di un mercato strano come mai. Contatti e fronti aperti con Llorente, Giroud, Pellè e Pavoletti come nomi caldi dei giorni scorsi, prima che Quagliarella scalzasse praticamente tutti. E ora? E ora l'occasione potrebbe chiamarsi Arkadiusz Milik. Come scrive Tuttosport, il centravanti polacco, per età (26 anni) e situazione attuale (il suo contratto con il Napoli scade a giugno e attualmente è fuori lista), resta la prima scelta alla Continassa. Portare subito l’ex Ajax a Torino garantirebbe a Pirlo un vice Morata e una quarta punta di lusso per l’immediato, ma anche in vista della prossima stagione. Milik sarebbe un investimento, non un semplice aggiustamento in corsa. Senza contare che consentirebbe alla Juventus di proseguire l’opera di rinnovamento e ringiovanimento della rosa, avviata in estate. Il Napoli, però, continua a chiedere 15 milioni, ha già rifiutato le offerte di Atletico Madrid e Marsiglia entrambe sotto i 10 milioni. Negli ambienti bianconeri sperano di trovare un’intesa con il club di Aurelio De Laurentiis, ma nessuno si illude troppo, la Juve però va avanti fino alla fine.