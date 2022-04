26









Il futuro di Giorgio Chiellini è ancora in dubbio, ma una cosa è certa: la Juve deve trovare quanto prima il suo sostituto, anche nell'eventualità che il capitano decida di continuare a giocare per un'altra stagione, nonostante la precoce eliminazione dell'Italia dai Mondiali. Il primo nome sulla lista dei desideri è sempre lo stesso, Antonio Rudiger. A fare il punto della trattativa per il tedesco classe 1993 è l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport: stando al quotidiano l'offerta dei bianconeri per il centrale del Chelsea c'è, ed è ritenuta importante, ma la distanza rispetto alle richieste resiste, così come la concorrenza delle grandi d'Europa a partire dal Barcellona, senza dimenticare Real Madrid e PSG.

Da valutare anche la situazione societaria dei Blues, che potrebbe finire per cambiare le carte in tavola (l'ex Roma è in scadenza a fine stagione, ma non è ancora escluso che possa rinnovare). In corso, intanto, gli ultimi tentativi di inserimento tra l'Inter e Gleison Bremer, ma senza troppa speranza dato che i nerazzurri sembrano ormai balzati in pole. Si resta alla finestra, comunque, per monitorare tutti gli sviluppi della situazione. Perchè alla Juve un nuovo centrale titolare serve, e serve subito.