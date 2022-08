Il primo messaggio dall'infortunio, Angel, lo trasforma in un atto d'amore. Il Fideo fa impazzire i tifosi soltanto con un'immagine: c'è lui, ovviamente, all'Allianz Stadium con tanto di braccia larghe rivolte alla curva, in un istante di magia pura e di affetto incredibile. Proprio quello che sta ricevendo in questo suo primo periodo italiano e torinese."Che bello sentirsi a casa. Forza Juve", ha scritto Di Maria sui propri social. E la Juve ha risposto, con un messaggio che ha scaldato ulteriormente i tifosi: "Questa è casa tua", il commento bianconero. Una casa che l'ha già fatto sentire importantissimo. E che presto tornerà a vederlo protagonista.