Come racconta Gazzetta, le visite mediche sono durate qualche ora, ma intanto Di Maria ha potuto conoscere di persona Max Allegri, il suo nuovo allenatore, posando in una foto subito condivisa sui social del club. Il tecnico bianconero non era atteso già ieri alla Continassa, ma poi gli arrivi dell’argentino e di Pogba devono averlo convinto a modificare i piani e rientrare anticipatamente alla base. Anche perché i due erano tra i primi nomi della lista di Max per rafforzare la squadra.