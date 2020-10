Tutti conoscono Claudio Marchisio. Pochi invece conoscono Mauro Marchisio, pioniere della Juventus dell'anteguerra (la Prima, non la Seconda). Un Marchisio che non era neppure italiano, ma argentino. Vestì il bianconero nel 1914, e proprio il 4 ottobre di quell'anno mise a segno le sue prime reti juventine: una doppietta nella partita inaugurale del campionato '14-'15 (che non si sarebbe concluso a causa dell'ingresso dell'Italia nel conflitto mondiale): un 9-0 esterno inflitto dalla Juve alla Valenzana. Non c'erano ancora gli Agnelli e non si dominava come oggi, ma qualche bel risultato lo si metteva in cascina.